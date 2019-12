Novi Velia, le aree in degrado diventano un parco giochi Il comune aderisce al progetto del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

La Giunta Comunale di Novi Velia in Cilento, sotto la guida del primo cittadino Adriano De Vita ha approvato con la delibera del 4 dicembre il progetto per la riqualificazione delle aree degradate del comune per la realizzazione di un nuovo parco giochi per bambini.



La delibera arriva dopo “Il censimento effettuato dall’Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni delle aree in degrado presenti nei Comuni dell’Area Protetta al fine di programmare eventuali interventi di recupero ambientale, bonifica e riqualificazione e la conseguente restituzione alle comunità locali delle aree a servizio delle famiglie e dei bambini” così come si legge sul documento.



Il comune cilentano si è, dunque, espresso favorevolmente a questa iniziativa e ha individuato le aree urbane di proprietà comunale che saranno interessate dagli interventi, interamente realizzati dall’Ente del Parco Nazionale. Al comune spetterà, poi, la custodia e la manutenzione del luogo.



Il fine del progetto è quello di rivalutare aree ormai abbandonate, costruendo un luogo di svago e aggregazione sociale importante per i cittadini, per le famiglie e soprattutto per i più piccoli. Precedentemente anche Trentinara e Giungano avevano aderito al progetto che coinvolgerà sicuramente altri comuni cilentani.