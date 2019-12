Al comune di Cava oltre 200 regali per le famiglie bisognose L'iniziativa dell'associazione Inner Wheel, un gesto speciale per diffondere un messaggio d'amore

Un Natale all'insegna della solidarietà per Cava de Tirreni, consegnati in mattinata presso il Palazzo di Città oltre duecento doni destinati alle famiglie bisognose. Regali di varie tipologie e dedicati a tutti, grandi, piccoli, maschi e femmine che l'Associazione Inner Wheel, grazie al Presidente Loreta Ciancone, ha voluto destinare alle famiglie con particolari disagi economici.

Presenti alla conferenza stampa di consegna l’Assessore alle Politiche Sociali Antonella Garofalo e altri membri dell’associazione tra cui la Dottoressa Leonarda Scrocco. L'iniziativa è stata portata avanti anche grazie il lavoro certosino e discreto da parte delle operatrici dei Servizi Sociali, dottoresse Iolanda Grauso e Giovanna Giordano.

“E’ un momento di partecipazione – afferma l’Assessore Antonella Garofalo - per queste donne che hanno fatto un gesto speciale per le famiglie bisognose, donando in modo incondizionato con amore assoluto”.

Nei prossimi giorni saranno consegnati i doni alle famiglie prescelte. “Lieti di partecipare all’iniziativa Regalo Sospeso – dichiara la Dottoressa Leonarda Scrocco - diffondendo il nostro messaggio principale che è quello di donare, aprirsi e volersi bene. Ringraziamo soprattutto l’Amministrazione per l’apertura verso queste iniziative”.

E’ stata anche l’occasione per parlare di tutela dell’ambiente, con l’assessore Nunzio Senatore, per un ulteriore azione nobile promossa dalla stessa associazione Inner Wheel che, nei giorni scorsi, si è presa cura delle aiuole attorno alla Fontana dei Delfini, in piazza Vittorio Emanuele III, con la piantumazione di varie piante, grazie alle quali ha voluto lanciare un messaggio di amore, attenzione e valorizzazione dei beni della città dei portici.