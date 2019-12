Calendario con protagonisti 9 ragazzi con la sindrome di Down L'iniziativa presentata a Cava de' Tirreni

E' stato presentato, questa mattina alla presenza dell'Assessore alle Politiche Sociali Antonella Garofalo, il Calendario Associativo 2020 intitolato “Attimi di Vita”, a cura dell’APDD, Associazione Persone con Sindrome di Down e Disabilità Intellettiva.

Nove ragazzi con la sindrome di Down che propongono la loro immagine accompagnata da una frase personale che vuole essere una minuscola finestra sulla loro vita. “Abbiamo cercato di catturare attimi della vita piena e ricca, dei nostri ragazzi. – afferma la Presidente APDD (Associazione Persone con sindrome di Down e Disabilità intellettiva) Autilia Avagliano - Noi genitori vogliamo solo mostrarvi che da anni ci diamo da fare, impieghiamo il nostro tempo impegnandoci e cercando il loro posto nel mondo. Per questo chiediamo di condividere con noi questi “attimi” che catturano la bellezza dei loro sguardi, dei loro desideri, delle loro aspettative, della loro pulsante voglia di vivere, chiedendovi di far sì che un “attimo” per voi, diventi futuro possibile per loro”.

Il calendario è stato realizzato grazie al supporto, totalmente gratuito, del fotografo Simone De Iuliis che con grande sensibilità e competenza ha saputo catturare sguardi profondamente belli dei protagonisti, il supporto grafico è stato realizzato da Bruno Rispoli e la stampa è stata donata da Grafica Metelliana, attenta alle problematiche sociali. Mercoledì 11 dicembre, infatti, i protagonisti del calendario hanno fatto visita all’azienda per osservare il ciclo produttivo e i ragazzi sono stati coinvolti nella messa a punto della spirale dei calendari, per suggellare una compartecipazione pratica all’allestimento del prodotto editoriale.

“Una ulteriore dimostrazione della grande vitalità delle nostre associazioni che dedicato la loro vita ai bisogni degli altri – afferma l’Assessore ai Servizi Sociali, Antonella Garofalo – l’iniziativa dell’APDD è l’esempio di un impegno quotidiano di amore e di capacità. Invito tutti a richiedere il calendario e fare una donazione per sostenere il progetto, rispondendo con un gesto d’amore ad altrettanto amore”.

I calendari possono essere prenotati via whatsapp: Cava de’ Tirreni: cell. 347/0384187 (Elisa)

Agro nocerino: cell. 347/3545998 (Carmen) - Salerno: cell. 388/7591992 (Carmela)

I calendari possono essere ritirati anche in Cava de’ Tirreni, in via traversa Benincasa n. 27 (presso negozio “non solo calze" e in viale Marconi n. 55 (presso la scuola Euro Accademia).