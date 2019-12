Niente messa di Natale: "Sudditanza verso gli stranieri" Polemiche ad agropoli: Forza Nuova contesta la scelta per gli studenti del Primo circolo

"Ad Agropoli quest'anno non si terrà la canonica messa di Natale per i ragazzi frequentanti il Primo circolo didattico. A deciderlo il consiglio di istituto, che ha stabilito di interrompere una tradizione consolidata, sbandierando una pretestuosa laicità della scuola". Comincia così la nota con la quale il coordinatore regionale ed il dirigente nazionale di Forza Nuova, Ivano Manno e Valerio Arenare, sollevano il caso.

"Altro che laicità della scuola, si tratta di un vero e proprio atto di sudditanza nei riguardi degli stranieri e delle loro culture. Purtroppo si sta radicando in regione un deteriore atteggiamento volto a cancellare progressivamente le tradizioni, tra cui la messa di Natale rientra a pieno titolo. Tutto per non urtare la presunta sensibilità degli immigrati, cui invece viene lasciato ampio margine di manifestazione religiosa e culturale", l'atto d'accusa dei due dirigenti.

"È piuttosto grave che a farne le spese siano dei bambini, tanto più in una scuola, luogo di educazione per antonomasia. In cui, purtroppo, va sempre più diffondendosi una cultura di sottomissione allo straniero e di rinnegamento della propria identità, valore che invece è fondamentale per la crescita delle nuove generazioni".