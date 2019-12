Capodanno: il comune di Agropoli vieta i fuochi d'artificio L'ordinanza del sindaco Coppola: stop anche agli alcolici durante il concerto di Anna Tatangelo

Il sindaco del Comune di Agropoli Adamo Coppola tha disposto il divieto di accensione di artifici pirotecnici. Il provvedimento impone "il divieto a chiunque di far esplodere petardi o botti di qualsivoglia tipologia, in tutti gli spazi pubblici, strade, marciapiedi, isole pedonali, parchi, giardini del territorio comunale e in qualsiasi luogo frequentato da persone", come si legge nell'ordinanza firmata dalla fascia tricolore.

Vietata anche la vendita su aree pubbliche di artifici pirotecnici. "Non potranno essere venduti inoltre a minori, neppure quelli declassati a livello di gioco pirico. Nel caso di illecito penale, scatta la denuncia all’autorità giudiziaria. Nelle aree pubbliche, strade, piazze è vietato inoltre svolgere qualsiasi gioco o attività ludica che sia di pregiudizio alla quiete, alla sicurezza ed all’incolumità di persone e del patrimonio comunale", le prescrizioni previste per le prossime festività.

Insomma, una vera e propria stretta che si allarga anche al concerto di capodanno, quando in Piazza veneto si esibirà Anna Tatangelo. In questo caso il sindaco agropolese ha disposto lo stop alla vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici. Il divieto interessa anche le altre bibite per asporto in bottiglia o lattina. Off limits anche la vendita di spray urticanti. Per i trasgressori prevista una maxi multa da 500 euro.