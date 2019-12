Droga nascosta per strada, scoperto un nuovo sistema Gli agenti di Vallo della Lucania hanno individuato un meccanismo escogitato dai pusher

Lo scorso 23 dicembre gli agenti della polizia stradale di Vallo della Lucania hanno individuato una scatola con dieci involucri di droga al suo interno nei pressi dello svincolo di Agropoli sud. Una volta recuperata e sequestrata la sostanza sono cominciate le indagini che hanno portato a scoprire un nuovo meccanismo di spaccio.

I contatti avvengono tramite telefono, si ordina la sostanza stupefacente, nascosta in una cassetta metallica che viene attaccata al guard rail o dietro i segnali stradali con una calamita. In un secondo momento arriva l’assuntore che deve solo ritirare il pacco e rivenderlo sul territorio. Un nuovo modus operandi che non è sfuggito ai poliziotti che, infatti, durante un normale controllo hanno individuato la scatola contenente la droga e l’hanno sequestrata. I controlli della stradale si sono intensificati in questi giorni di festa e continueranno anche nei prossimi giorni.