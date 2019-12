Scuola di Turismo in Costiera: 17 i corsi di formazione Ecco i percorsi formativi

“Secondo una ricerca di eMarketer negli ultimi anni, a fronte di una crescita estremamente significativa dei colossi del web, gli Hotel di tutto il Mondo stanno cambiando approccio agli investimenti ed il 45% di un campione intervistato su scala mondiale ha risposto che investirà circa il 15% del proprio budget in Digital Marketing. In Costiera Amalfitana insegneremo, grazie alla Formazione voluta dal Distretto Turistico, a come analizzare il proprio posizionamento online, dove agire per migliorarlo. Dunque ottimizzare i costi, investire bene ed avere opportunità di crescita. Citeremo ed approfondiremo alcuni casi – studio estremamente interessanti”. Lo ha dichiarato Giuseppe Arturo, ingegnere gestionale, esperto della digital innovation, oggi segue il lancio di numerose startup digitali nazionali ed internazionali ed imprenditori nella definizione delle migliori strategie digitali da implementare all’interno della propria azienda.

Il web marketing è un mondo sempre più reale e determinante non solo per i giovani ma per tutti gli imprenditori che investono o che in futuro investiranno in turismo. E lo studio del web marketing sbarcherà proprio in Costiera Amalfitana con Corsi di Formazione aperti a tutti.

“Il corso in Web Marketing turistico che stiamo per inaugurare in Costiera Amalfitana sarà un percorso di circa 30 ore al termine del quale, ogni partecipante dovrà essere in grado di poter definire e gestire, in maniera efficiente ed efficace, il proprio budget da investire in attività di marketing online.

Verrà approfondita la moltitudine di possibilità che il web mette a disposizione dell’imprenditore del settore turistico – ha proseguito Arturo - al fine di permettergli di comprendere i punti di forza e di debolezza di ogni singolo canale digitale. Il corso verterà principalmente sull’identificazione delle strategie ed i trend più performanti per la gestione dei Social Media, delle campagne Adwords, dell’email marketing, del Local Marketing e della SEO nel settore turistico ed alberghiero.

Verranno affrontati differenti casi studio in cui sarà possibile osservare i risultati che si possono ottenere attraverso un’efficiente ed efficace campagna di web marketing.

La formazione renderà i corsisti autonomi nella definizione di un piano che possa posizionare al meglio la propria struttura ricettiva in rete, definendo delle linee guida necessarie al raggiungimento degli obiettivi che ogni azienda razionale dovrebbe essere attenta a prefissare all’inizio di ogni esercizio economico”.

In Costiera Amalfitana dall’8 Gennaio inizierà una vera scuola itinerante dedicata al turismo in tutti i suoi aspetti.

Il 2020 sarà l’anno della Formazione Professionale. Opportunità non solo per gli imprenditori che già investono in turismo ma anche per coloro i quali ricoprono mansioni nei vari settori dello sviluppo turistico e per le nuove generazioni sempre più attratte da questo tipo di attività. “Le aziende hanno compreso che investire in formazione ha un ritorno certo. Ed ecco che con il Piano di Formazione 2020 - ha affermato Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico della Costiera Amalfitana - siamo convinti di aver compiuto un passo in avanti. Abbiamo coinvolto i docenti della prestigiosa Scuola Holden di Torino per imparare a raccontare il territorio con il corso di storytelling. Sfrutteremo le potenzialità del revenue management extra-alberghiero con il corso “Vivere di Turismo” di Danilo Beltrante e Giuseppe Murina. Scopriremo le strategie da mettere in campo nel web marketing turistico con la prima di Giuseppe Arturo. Inoltre, toccheremo il mondo del vino con il corso di Nicoletta Gargiulo, Presidente Regionale Associazione Italiana Sommelier (Ais) e con Alessia Canarino ed il suo “Let’s speak of wine”. Michele Armano ci insegnerà come impostare un menù di successo. Accanto a loro, la squadra di docenti storici del nostro gruppo di formazione che vedrà impegnati i migliori professionisti locali. Coinvolgeremo tutto il territorio. Gli eventi formativi saranno itineranti e dunque non in un solo borgo ma in più borghi della Costiera. Altra novità sarà la partecipazione gratuita di una selezione di studenti provenienti sia dall’Istituto Marini Gioia di Amalfi che dall’Istituto Superiore Pantaleone Comite di Maiori. Crediamo così di poter offrire a questi ragazzi una grande opportunità di crescita. Il nostro obiettivo è una formazione professionale sul territorio, in grado di abbracciare tutti i rami del turismo, estesa ai comuni della Costa d’Amalfi, mettendo in rete i giovani studenti con le prestigiose realtà del settore. I Corsi di Formazione saranno aperti a tutti, in particolare agli imprenditori che operano nel turismo, alle nuove generazioni di imprenditori che si stanno affacciando al settore ma anche a tutti coloro i quali hanno il desiderio di lavorare nel turismo in modo diretto o indiretto. Il Distretto promuove attività aperte alla collettività. Il Piano di Formazione e tutti i nostri progetti sono estesi a tutti i comuni e alle scuole del territorio, senza alcuna distinzione. I Corsi non prevedono alcuna Borsa di studio per i ragazzi ma faranno di più perché daranno l’opportunità proprio ai giovani di fare rete con importanti realtà del turismo ed amplieranno le loro conoscenze. Ben 17 Corsi che non avranno una sede fissa ma saranno itineranti lungo la Costiera Amalfitana. Ricordo che già qualche anno fa abbiamo formato proprio sul campo, in collaborazione con l’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, cittadini di questi luoghi in Guide per la narrazione del loro territorio.

L’augurio, per il 2020 è di iniziare a pensare a ciascun paese come stella da far godere di luce propria, e concepire la Costa d’Amalfi come Costellazione capace di generare le energie necessarie” per brillare insieme.

Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi accoglie vivamente tutte le iniziative e le collaborazioni rivolte allo sviluppo, all’orientamento e alla crescita del territorio” ha concluso Ferraioli.

Intenso il calendario dei 17 Corsi di Formazione Professionale.

Da gennaio a marzo avranno luogo i Corsi di Spagnolo con Raffaella Gambardella ed quello di Inglese per Operatori Turistici con Ivana Irace . Dal 13 – 17 Gennaio presso il Centro Culturale Pane Praiano e dal 20 – 24 Gennaio presso la Proloco di Vietri sul Mare si terrà il corso “Food And Beverage Management” con il docente Massimo Porzio. Dal 20 al 23 Gennaio presso il Centro Culturale Pane di Praiano il Web Marketing Turistico con il docente Giuseppe Arturo. Il 27 Gennaio toccherà a Maiori con il Corso “L’albergo tra costi e ricavi”, docente Serena Furco. Il 28 Gennaio, presso il Centro “Pane” di Praiano avrà luogo il corso “La Corrispondenza Alberghiera Efficace”, docente Agostino Piccolo. Il 29 Gennaio ancora a Maiori un corso sulla Contabilità Analitica Generale.

Dall’11 Febbraio i Corsi della scuola Holden di Alessandro Baricco sullo storytelling.