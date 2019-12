Amalfitana bloccata, sono partiti oggi i traghetti "invernali" Al via il primo collegamento via mare della Travelmar tra Amalfi, Cetara, Maiori e Salerno

E' partito questa mattina alle 7.15 da Amalfi il primo traghetto "invernale" istituito dalla Travelmar per mitigare i disagi provocati dall' interruzione della statale 163 Amalfitana dopo le frane dei giorni scorsi. Una situazione particolarmente complicata e particolarmente penalizzante per residenti e turisti. Il servizio straordinario prevede nove corse per collegare Amalfi e Salerno con tappe nei porti di Cetara e Maiori. Soste aggiuntive che serviranno proprio per garantire i collegamenti a residenti, studenti e pendolari che hanno la necessità di muoversi o raggiungere i comuni della Costiera Amalfitana colpiti dalle frane.

Non solo. Come sottolineato dall'Ansa i collegamenti via mare consentiranno anche alla Divina di non restare isolata in giorni di festa, favorendo l'afflusso di quei turisti che vorranno raggiungere la costa amalfitana. Oggi la prima corsa, ma i traghetti non saranno in funzione nel giorno di capodanno, come ha reso noto la stessa Travelmar.

La tariffa sarà ridotta del 50% per i residenti in Costiera. Al momento la statale 163 "Amalfitana" presenta interruzioni nei comuni di Cetara, Maiori e Amalfi. Nel primo e nel terzo caso gli interventi di messa in sicurezza sono a buon punto, mentre è più delicata la situazione legata alla frana caduta in località Capo d'Orso. Nei giorni scorsi l'Anas aveva fatto sapere che le attività di ripristino e messa in sicurezza sono ancora in corso. I tempi per il ritorno alla normalità, specialmente per le parti del Costone maggiornamente danneggiate dagli smottamenti, non si annunciano brevi.