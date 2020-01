VIDEO | Amalfi si scatena per il capodanno in piazza Musica e divertimento, il Duomo diventa una discoteca all'aperto

Un mix di sonorità per venire incontro ai gusti di tanti, capaci di trasformare Piazza Duomo in una straordinaria discoteca a cielo aperto. Grande successo per il capodanno ad Amalfi. Dopo la mezzanotte, sono stati due i luoghi per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

Prima della mezzanotte, il countdown in piazza Flavio Gioia per assistere allo spettacolo pirotecnico di fuochi sul mare. Dopo, invece, Piazza Duomo ha ospitato la festa "Nyeamalfi", presentata da Mary Boccia e Maurizio Dipino.

A scandire le sonorità la musica energica ed inconfondibile della Frankie e Canthina Band e musica dance con il disco show animato dal guest dj Osso, di M20 e Radio 2 Rai. Resident djs Nello Fiorentino, Pio Mansi, FIlippo Di Costanzo, Alex B2B Fabio. Il video che vi mostriamo è solo una piccola parte della notte amalfitana che ha visto la presenza di tantissime persone - tra cui, ovviamente, anche molti turisti - per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. E che confermano ancora una volta la grande capacità attrattiva della grandiosa ex repubblica marinara.