VIDEO | Anna Tatangelo infiamma la piazza di Agropoli In migliaia per il concerto dell'artista: e le iniziative di Natale non sono ancora finite

La città di Agropoli ha salutato l’arrivo del 2020 con il concerto di Anna Tatangelo, organizzato e promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Adamo Coppola. A dare il via alla serata, il messaggio di auguri del primo cittadino: "A voi tutti - ha detto Coppola - vanno gli auguri di un 2020 ricco di soddisfazioni e di successi. Il 2020 sarà un anno importante per la nostra città. Stiamo lavorando per offrire più servizi e renderla ancora più attrattiva dal punto di vista turistico", le parole della fascia tricolore che ha poi chiesto anche la collaborazione degli agropolesi.

Protagonista assoluta della serata è stata però Anna Tatangelo: "Sono felicissima di essere qui. Vi ringrazio per la bella accoglienza. E’ sempre un piacere tornare in questi luoghi dove ci si sente come a casa", le parole dell'artista prima dell'esibizione. Migliaia le persone che hanno affollato Piazza Vittorio Veneto per divertirsi e intonare i brani dell’ultimo album “La fortuna sia con me” così come i suoi cavalli di battaglia ed altri entrati negli anni a far parte del panorama musicale italiano. Da “Doppiamente fragili” a “Ragazza di periferia”, “Le nostre anime di notte”, brano che la cantante di Sora ha presentato lo scorso anno al festival di Sanremo e numerose altre canzoni che hanno visto la partecipazione corale del pubblico, che già dal primo pomeriggio di ieri si è riversato nella piazza agropolese.

Due ore intense per iniziare in musica il nuovo anno, con l’artista che si è intrattenuta, prima e dopo il concerto, per qualche foto e selfie prima di fare rientro a casa. Intanto, proseguono le iniziative inserite nel cartellone di eventi di Natale: restano operativi i mercatini e il percorso enogastronomico che, partendo da Piazza Vittorio Veneto, attraversa Corso Garibaldi, via Filippo Patella, gli scaloni fino a raggiungere il borgo antico. Qui, il prossimo 5 gennaio, dalle ore 18 alle 21, è in programma l’ultimo appuntamento del “Presepe al borgo”, una rievocazione storica ambientata al tempo di San Francesco, nel 1200. Attivi fino al 6 gennaio, anche il “Castello incantato, la vera dimora di Babbo Natale”, tra le più grandi di Italia e la mostra dei presepi artistici, entrambi presso il castello angioino aragonese. Una bella novità per i bambini che dal 4 al 6 gennaio visiteranno il castello incantato: qui potranno incontrare oltre a Babbo Natale anche la Befana.