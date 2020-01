Guasto alla caldaia, la scuola posticipa la riapertura Amalfi, l'ordinanza del sindaco: si torna in classe il prossimo 9 gennaio

Falsa (ri)partenza per gli alunni dell'istituto comprensivo "Sasso" di Amalfi. I tecnici del comune hanno infatti riscontrato un malfunzionamento all'impianto di riscaldamento, che porterà ad una serie di interventi di manutenzione. Il sindaco Daniele Milano, attraverso un'ordinanza, ha dunque posticipato il ritorno in classe.

"A seguito di un sopralluogo della ditta incaricata al controllo dell’impianto di riscaldamento che aveva subìto un guasto lo scorso 20 dicembre, l'azienda, dopo aver evidenziato la gravità del guasto, ha ritenuto opportuno acquisire direttamente dalla casa produttri dell’impianto/caldaia, i componenti necessari per ripristinare il funzionamento a regola d’arte".

Durante le festività non si è riusciti a recuperare i componenti necessari, e dunque bisognerà intervenire nei giorni in cui in teoria bisogna rientrare in classe. Di qui la decisione della fascia tricolore amalfitana di concedere due giorni extra di vacanze per gli studenti dell'istituto "Sasso", che a differenza dei loro compagni torneranno tra i banchi solo il prossimo 9 gennaio.