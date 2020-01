Viabilità a Cava, si cambia: ecco i nuovi sensi di marcia Via libera al progetto sperimentale varato dall'amministrazione: si prova a snellire il traffico

Da domani, sabato 11 gennaio, andrà in vigore la nuova viabilità che interesserà via A. Sorrentino, via M. Benincasa, via Mafalda di Savoia, via G. Verdi, via D. Alighieri, via A. Caputo. Su Corso Principe Amedeo sarà invece installato un separatore di corsia. Cambia dunque la cicrcolazione a Cava de' Tirreni, e le novità non sono poche.

"Il nuovo dispositivo sperimentale rientra tra gli interventi di riorganizzazione della circolazione stradale per una maggiore sicurezza e fluidità del traffico e di un minore inquinamento, su corso Principe Amedeo (già statale 18), nel tratto compreso tra via P. Atenolfi e piazza G. Avigliano (stazione ferroviaria) a seguito dell’apertura delle nuove strade del sottovia veicolare e via B. Gravagnuolo (trincerone ferroviario), che confluiscono sulla statale 18, su cui si interseca anche il traffico proveniente da via Sorrentino", fanno sapere in una nota dal palazzo municipale.

Non solo. Da domani sarà invertito il senso di marcia di via Sorrentino con l’istituzione del senso unico di marcia direzione est­-ovest, da corso Principe Amedeo a via Giuseppe Verdi, così come sarà invertito anche il senso di marcia di via Benincasa e di via Mafalda di Savoia.

Bisognerà ora attendere la risposta dei cavesi alle novità introdotte dall'amministrazione e capire se i nuovi accorgimenti - superato il necessario periodo di rodaggio - potranno essere utili per snellire il traffico e ridurre anche l'inquinamento in città.