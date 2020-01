Angri: bagni inagibili al liceo Don Carlo La Mura La denuncia del consigliere Giuseppe Del Sorbo

"Ancora una volta bagni inagibili" la denuncia del consigliere comunale, Giuseppe Del Sorbo, in merito allo stato del Liceo scientifico "Don Carlo La Mura" di Angri. Una nota pubblica indirizzata al presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, che nel 2018 passò per il liceo scientifico di Angri per visionare lo stato degli sistuti scolastici del territorio.

"Strianese prometteva impegno per il reperimento di 80mila euro per la creazione di uno spazio coperto per le attività ginniche degli studenti". Continua Del Sorbo. Purtroppo, quanto testimoniato fino ad oggi, conferma che i bagni continuano ad essere inagibili su un intero piano del plesso. Una situazione che rende invivibile la vita degli studenti che, all'interno dell'istituto, trascorrono la maggior parte del tempo.

"Mi auguro che il Commissario straordinario Valeri chieda il prima possibile interventi risolutivi all’ente provincia che, puntualmente, mostra disinteresse verso i nostri studenti. Ricordo, infatti, che lo stesso trattamento fu riservato agli studenti del ProfAgri quando erano necessari lavori all’istituto di Via Giudici, dichiarato inagibile. Solo grazie all’intervento della nostra amministrazione che decise di ospitare gli studenti in locali comunali per tutta la durata dei lavori furono ridotti al minimo i disagi". concluse il consigliere.