Lutto all'Avis: muore Pietro Ausilio lo storico fondatore E' stato il presidente della sede di Pellezzano

Lutto nel comune salernitano di Pellezzano per la morte del cavaliere Pietro Aulisio, fondatore ed ex presidente della locale sede dell’Avis della sezione di Coperchia. A darne notizia è l'attuale presidente Lorenzo Citro. “Uomo probo di adamantina onestà e bontà. A lui si deve il consolidamento del dono del sangue nel nostro comune di Pellezzano. Di tutto questo Dio ne renda merito alla sua benedetta anima” ha scritto sul suo profilo Facebook Citro, esprimendo la vicinanza dell’Avis di Pellezzano ai familiari del defunto. Un dolore per l'intera comunità, per anni Ausilio è stato amministratore comunale ricoprendo diverse cariche pubbliche, fondando poi nel 1986 l’Avis a Pellezzano.