Cassa Depositi e Prestiti: così abbiamo valorizzato Agropoli Il recupero dell'ex Fornace e il Cineteatro De Filippo: finanziamenti da quasi 2 milioni di euro

Cassa Depositi e Prestiti sottolinea l'impegno per il territorio, attraverso i finanziamenti concessi ai comuni. In una nota, viene in particolare evidenziato quanto accaduto per il comune di Agropoli. Cdp ha infatti "contribuito al percorso di crescita della città grazie a due finanziamenti, per un totale di 735mila euro".

Si parla del recupero dell'ex Fornace e della realizzione del Cineteatro intitolato a Eduardo de Filippo. Per quanto riguarda il primo intervento, si ricorda il sito attivo tra il 1880 e il 1969 nella realizzazione di mattoni utilizzati per la costruzione della maggior parte delle stazioni ferroviarie italiane tra fine '800 e la prima metà del '900.

Con oltre un milione di euro è stato invece realizzato il Cineteatro intitolato a Eduardo De Filippo che, con una sala da 510 posti, un ampio palcoscenico e una postazione per l'orchestra, ospita spettacoli, concerti e incontri di rilevanza nazionale.