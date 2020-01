Cava de'Tirreni: al via ai lavori di prolungamento sottovia "Opera fondamentale per la città". Le parole del sindaco Vincenzo Servalli

Nell’ultima riunione di giunta è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del “Decongestionamento della SS. 18: prolungamento da via P. Atenolfi a via P. Santoriello” , per un importo complessivo di 56.9 milioni di euro. Durante la riunione è stato stabilito di chiedere alla Regione Campania di avvalersi dei Servizi di Ingegneria e Architettura, nell’ambito dell’accordo quadro triennale di progettazione, per la redazione della progettazione definitiva della nuova opera che completerà il raddoppio della cosiddetta nazionale.

Il progetto per il prolungamento dell’intervento di decongestionamento della SS18, sarà inserito tra i dieci progetti strategici regionali nella prossima programmazione dei fondi europei.

“Grazie all’impegno del presidente De Luca", afferma il sindaco di Cava de'Tirreni, Vincenzo Servalli, "diventa finalmente concreto il completamento del nuovo asse viario, fondamentale per la nostra città, e che risolverà definitivamente il problema non solo della mobilità interna, ma ridurrà notevolmente l’impatto ambientale dovuto al traffico. Un’opera iniziata circa quarant’anni fa, che abbiamo finalmente completato nella prima parte con l’apertura delle rampe e del sottovia veicolare e che ora ci apprestiamo a completare fino al congiungimento con via Randino”.

Due sono i lotti di progettazione richiesti. Il primo da via Atenolfi (uscita del sottovia) a via Dei Fabbri ( ponte di Pregiato). Il secondo da via Dei Fabbri a via Pasquale Santoriello ( per il congiungimento con la strada provinciale Randino).

“Sarà un’opera snella, ecocompatibile e di basso impatto", afferma l’Assessore ai lavori pubblici, Nunzio Senatore, "che si avvarrà anche dei moderni sistemi di progettazione e di nuovi materiali”.