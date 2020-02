Cava de' Tirreni, disinfezione di tutte le scuole cittadine Il sindaco Servalli ha anche incontrato il direttore sanitario dell'ospedale

Questa mattina il sindaco Vincenzo Servalli ha fatto visita all’ospedale Santa Maria Incoronata dell’Olmo per incontrare la direttrice sanitaria Luciana Catena, i primari, il personale sanitario e sindacale, e fare il punto sul particolare momento del rischio contagio dovuto al “Coronavirus Covid 19”, alla luce del recente ricovero del bimbo di tre anni rivelatosi un falso allarme.

"Nel corso della mattinata si sono tenuti ulteriori interlocuzioni, con i responsabili della sanità territoriale, in particolare con il dirigente responsabile Igiene Urbana e Ambientale e Epidemiologia e Profilassi delle malattie infettive del Distretto Sanitario 63, Giovanni Baldi", ha fatto sapere il comune in una nota.

"Allo stato, come ha precisato nella conferenza stampa tenuta alle ore 14 dal presidente Vincenzo De Luca, non esistono casi accertati di contagio nell'intera Regione Campania, sono stati potenziati i servizi di analisi con i tamponi e sono in corso di redazione le linee guida per i sindaci per evitare di procedere con atti unilaterali. I cittadini sono tenuti, in ogni caso, a seguire le prescrizioni del Ministero della Salute, comunicare tempestivamente alle autorità sanitarie i casi sospetti, rivolgersi in prima istanza ai propri medici".

E intanto lo stesso primo cittadino, relativamente alle attività di prevenzione sanitaria, ha disposto la disinfezione urgente e straordinaria di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado. "Con la disinfezione - ha fatto sapere Servalli - sarà messo in atto il complesso delle operazioni intese a togliere o ad annientare le cause delle infezioni. Ha un campo d'applicazione estesissimo, dovendo comprendere tutte le malattie infettive provocate tanto da microrganismi, quanto da macroparassiti".