Al via la raccolta fondi per il presidio ospedaliero di Polla Il gesto di solidarietà per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus

Il Sindaco e l’intero Consiglio Comunale di Polla , dato atto che in questi giorni le Istituzioni nazionali e locali e in particolar modo la Regione Campania, insieme a tutti cittadini sono coinvolti ed impegnati, instancabilmente, in uno sforzo deciso, teso ad arginare, al più presto e nella maniera più efficace possibile, il diffondersi della emergenza epidemiologica CoViD-19 e l’approssimarsi - soprattutto nelle aree meridionali - del picco massimo di contagi previsto per le prossime settimane.

Ritenuto che tale grave situazione porta a considerare bene prezioso e vitale qualsivoglia presidio sanitario esistente, nei cui reparti e corsie si sta consumando la battaglia più intensa, complessa ed impegnativa ad opera di donne e uomini che - con encomiabile determinazione, competenza e abnegazione - stanno mettendo in campo ogni sforzo possibile per offrire terapie, assistenza e sostegno ai tanti ammalati e per affrontare l’emergenza che ogni giorno diventa sempre più grave e preoccupante.

Rilevata la situazione di estrema criticità e gravità in cui versa il territorio del Vallo di Diano, vieppiù in considerazione dell’adozione delle misure di estrema urgenza a cui sono state sottoposte le municipalità di Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Caggiano a seguito dell’Ordinanza n. 18 del 15 marzo 2020 del Presidente della Giunta della Regione Campania.

Tenuto, altresì, conto del numero dei contagiati effettivi e dell’alto rischio di ulteriore e progressivo incremento della diffusione del virus nell’area considerata;

Fanno in stanza alle SS.LL. di considerare - nell’ambito del Piano degli interventi urgenti per l’incremento dei posti letto nelle strutture sanitarie campane - il potenziamento dell’Ospedale ”Luigi Curto” di Polla o dell’Ospedale “Santissima Annunziata” di Sant’Arsenio quale misura atta a fronteggiare un aggravio dell’emergenza già in essere nel territorio considerato, evitando il concreto rischio di paralisi nell’assistenza alle persone contagiate per insufficienza di strutture e strumentazioni, nonché a rendere possibile, in loco, ricoveri di persone contagiate e/o ammalate, scongiurando il più possibile, trasferimenti di pazienti contagiati presso strutture sanitarie extra-territoriali, con enormi disagi anche per le famiglie coinvolte.

In tal senso, nell’attesa di definire con le SS.LL. le procedure da porre in essere per rendere fattibile quanto proposto, il Consiglio Comunale di Polla si fanno promotori di una raccolta fondi facendo appello alle sensibilità di quanti, Imprenditori, Istituto di credito, Compagnie di Assicurazione, professionisti, commercianti e comuni cittadini del nostro territorio, nonché Sindaci e Consigli Comunali degli altri Comuni del Vallo di Diano, affinché accolgano questo appello facendosi loro stessi promotori di questa iniziativa.

La raccolta fondi servirà per l’acquisto di attrezzature e strumentazioni mediche, quali ventilatori, respiratori, presidi sanitari ed altro, nonché per sostenere tutte quelle persone che loro malgrado sono già interessate drammaticamente dall’emergenza sanitaria e sociale in atto.

Le donazioni potranno essere seguite mediante il versamento sul conto corrente dedicato, intestato al Comune di Polla, Iban IT33 N081 5476 5300 0000 0525 006 BANCA DEL CILENTO DI SASSANO E VALLO DI DIANO E DELLA LUCANIA, FIL. BANCA DEL CILENTO CRED. COOP.

Causale: "Uniti contro il Coronavirus”