Salernitana, è gelo con i tifosi: Arechi semi-deserto per la Fiorentina Colantuono cerca il riscatto per chiudere degnamente la stagione

Lo stadio Arechi rischia di registrare un nuovo record negativo di presenze in occasione della sfida di domenica contro la Fiorentina. La prevendita, come ampiamente prevedibile, procede a ritmo lentissimo nonostante i prezzi popolari e le iniziative promosse dal club per agevolare l'affluenza dei tifosi. Segno tangibile del clima di disaffezione che si respira da settimane in città e che spingerà in tanti a restare a casa contro la Viola. Al momento sono stati venduti 2500 biglietti, 180 dei quali nel settore ospiti. Facile prevedere che il dato finale, comprendendo anche la quota abbonati, si attesterà intorno alle 14mila presenze.

Ma a prescindere dai numeri, a pesare sarà soprattutto l'ambiente che si respirerà sugli spalti. La rassegnazione ha, ormai, preso il sopravvento sulla tifoseria che, in attesa di capire quale sarà il futuro, appare anche molto disorientata. Al momento né gli ultras né la tifoseria organizzata hanno annunciato iniziative per manifestare il proprio dissenso ma non è da escludere che ciò possa accadere domenica sera contro la Fiorentina. In un clima tutt'altro che sereno, la Salernitana dovrà provare ad onorare al meglio la sfida contro i toscani, anche per scacciare lo spettro dei record negativi che rischia di collezionare il cavalluccio marino