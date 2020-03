Resilienza continua la sua attività di supporto ed assistenza Lo sportello antiviolenza continuerà a dare sostegno attraverso i social

Resilienza, a causa dell'emergenza Coronavirus, ha dovuto momentaneamente chiudere il proprio sportello antiviolenza. "Ci rendiamo perfettamente conto che non per tutti la casa è un rifugio sicuro e, anzi, per alcuni può essere una trappola che difficilmente, consente una via di fuga". Per non abbandonare chi ha la necessità di rivolgersi all'associazione, la Presidentessa Filomena Avagliano ha annunciato che il sostegno continuerà attraverso i social.

"La permanenza forzata nella propria abitazione, in alcuni casi, può avere aggravato situazioni già critiche. Per questa ragione, Resilienza, nel pieno rispetto delle limitazioni vigenti, ha deciso di continuare la sua attività di supporto ed assistenza legale, creando uno sportello on line. Si può contattare la nostra pagine Facebook: Resilienza - centro di ascolto contro tutte le violenze di genere e la pagina personale Facebook di Filomena Avagliano ed anche tramite Messenger. All'utente sarà fornito un codice con cui accedere, tramite la app Jitsi Meet, ad una stanza on- line e parlare con i nostri avvocati e psicologi.

Lo sportello on- line sarà attivo il martedì ed il giovedì dalle 16 alle 18".

Inoltre Radio Vostok (https://radiovostok.com) pubblicherà una serie di video con lo scopo di analizzare il difficile momento del nostro Paese e della nostra città cercando di fare informazione corretta grazie anche all'aiuto di un team di persone qualificate.

"L'idea è quella di formare ed informare potete seguirci sul sito della radio per tutte le informazioni, potete scrivere sulla mia pagina, ci siamo se pur a distanza".