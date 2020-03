Banche e uffici postali, obbligo di sanificazione L'ordinanza del sindaco di Cava de' Tirreni Vincenzo Servalli

Nuova ordinanza del sindaco di Cava per fronteggiare la diffusione del Covid-19: la fascia tricolore metelliana ha previsto l'obbligo per i responsabili delle filiali degli uffici bancari e degli uffici postali del comune di provvedere, entro otto giorni, alla sanificazione di tutti gli spazi comuni con accesso automatico (quali ad esempio bancomat allocati in spazi chiusi, tornelli di accesso ai locali e comunque locali non suscettibili di aereazione, ivi compreso passamanerie, tastiere e quanto oggetto di frequente contatto con le mani), attraverso l'utilizzo di prodotti chimici.

Servalli ha inoltre chiesto che a comprova dell'intervento dovrà essere trasmesso al protocollo del Comune di Cava de' Tirreni via mail una dichiarazione contenente la data dell'intervento, una descrizione sintetica dell'attività svolta e la scheda tecnica di prodotto o del principio attivo utilizzato.