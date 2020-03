Amalfi: Dispositivi di protezione per operatori commerciali Mascherine anche per persone immunodepresse

Il Comune di Amalfi doterà gli operatori commerciali, impegnati a garantire la continuità dei servizi nel corso di questa emergenza, di dispositivi di protezione di qualità “ffp2”. Tali dispositivi, già consegnati agli agenti di Polizia Municipale negli scorsi giorni, sono gli unici in grado di garantire una elevata protezione dal rischio contagio e saranno forniti anche ai soggetti maggiormente esposti che ne faranno richiesta.

La P.A. Millenium provvederà a recapitarli presso gli esercizi commerciali in queste ore, unitamente a un prontuario per il loro corretto utilizzo. La P.A. Millenium provvederà, inoltre, alla consegna a domicilio anche ai soggetti maggiormente esposti, ad esempio persone immunodepressi che necessitano di tali dispositivi per spostamenti necessari ed indifferibili.

La richiesta potrà essere fatta da martedì 31 marzo, ogni giorno dalle 10:00 alle 12:30, al numero 338 8952497 e avverrà compatibilmente con la disponibilità di tali dispositivi che, come noto, sono particolarmente difficili da reperire sul mercato.