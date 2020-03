Angri: il comune distribuisce mascherine ai cittadini Lasciate in ogni cassetta postale. Lo annuncia il sindaco

Nel comune salernitano di Angri partita la distribuzione delle mascherine per tutelare la popolazione dal contagio di coronavirus. Ad annunciarlo proprio il sindaco Cosimo Ferraioli che sulla sua pagina Facebook ha scritto: “ in ogni cassetta postale ne verrà lasciata una, poi man mano che arrivano, saranno immediatamente distribuite e integrate per le famiglie.

I collaboratori della Sar Service, vi avvisano al citofono quando lasciano la mascherina. È importante ricordare che le mascherine non si trovano, infatti hanno difficoltà anche gli ospedali, i sanitari i medici di famiglia e le forze dell'ordine a reperirle, nonostante siano impegnati in prima linea e per questo motivo noi come comunità le abbiamo donate anche a loro.

Siamo una comunità più grande rispetto ai comuni limitrofi, e per questo ogni azione prevede modalità e tempi differenti. Nessuno verrà dimenticato” ha precisato la fascia tricolore.