Dopo Napoli tocca ad Angri: arriva il "panaro" solidale L'iniziativa dell'associazione "Fronte Civile"

Dopo Napoli anche la città di Angri ha il suo "panaro" solidale. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione "Fronte Civile - Stay Angri" che da tempo si batte per migliorare, anche con gesti piccoli, la città. Il panaro solidale, attualmente in piazza San Giovanni, è stato messo a disposizione di chiunque abbia possibilità di donare e, soprattutto, di chi non ha la possibilità di fare la spesa, visto il momento di emergenza sanitaria che l'italia si trova ad affrontare.

"Chi può metta, chi non puà prenda". Questo il motto dell'associazione che spiega anche le motivazioni che hanno spinto i cittadini a scendere in campo per gli altri:"Ci è piaciuta tantissimo l'iniziativa promossa nei quartieri di Napoli, tant'è che abbiamo deciso di promuoverla anche noi. Il nostro contributo, seppur piccolo, ci sembrava doveroso per dare supporto alle persone meno abbienti in questa momento così difficile. Ci rimettiamo alla coscienza e alla bontà di tutti al fine di rendere efficiente questo piccolo angolo di solidarietà. Possiamo tutti contribuire alla causa, tutti possiamo creare il Panaro Solidale nelle propria strada e riempirla le ceste di beni per le persone in difficoltà. Sappiamo che gli angresi hanno un cuore grande e per questo siamo sicuri che ci sarà la collaborazione di tutti. Specifichiamo di non riporre cibi freschi ma solo in scatola o sigillati nel rispetto delle norme e per evitare il deterioramento causato dalle intemperie".