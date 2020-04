In giro con il pappagallo al guinzaglio: multa da 400 euro E' successo nell'Agro: il video diventa virale

Era in giro con il suo pappagallo tenuto al guinzaglio nella villa comunale di Angri. L'uomo è stato beccato in piazza Annunziata dai carabinieri durante i controlli sulle restrizioni da Covid 19. Le immagini della scena, riprese da un palazzo della zona, hanno fatto il giro del web. Il video è diventato in poche ore virale.

A nulla sono servite le giustificazioni del padrone e l'esibizione dell'autocertificazione, i militari non hanno esitato nell'elevare una sanzione da 400 euro. Gli animali da affezione possono essere portati a passeggio ma solo nei pressi della propria abitazione. Il proprietario di "Dorian" questo il nome del pappagallo ha spiegato la necessità del grande volatile di uscire dalla cattività per "sgranchirsi" le ali.