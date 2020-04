Emergenza Covid 19 a Giffoni: chiuse attività commerciali L'ordinanza del sindaco riguarda le giornate di Pasqua e Pasquetta

Il sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano ha emesso l'ordinanza Sindacale con la quale dispone la chiusura di tutte le attività commerciali di generi alimentari e beni di prima necessità per la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo. Resteranno aperte solo le farmacie, le parafarmacie e le edicole.

“Si tratta di una misura necessaria per scongiurare pericolosi assembramenti e per bloccare spostamenti ingiustificati all’interno della nostra città – ha dichiarato il sindaco Antonio Giuliano -. Sarà una Pasqua diverse da tutte le altre, purtroppo dobbiamo prenderne atto. Non potremo abbracciare o fare visita ai nostri affetti più cari che si trovano lontano o fare gite fuori porta soprattutto nel giorno di Pasquetta. Ma questa emergenza sanitaria chiede grandi sforzi come quello di sacrificare le feste. La città deve essere blindata se vogliamo ritornare presto ad abbracciarci. Ora più che mai serve il rigore nel rispetto delle ordinanze per vincere questa lunga ed estenuante battaglia”.