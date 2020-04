Al via il piano di assestamento forestale a Giffoni Stanziati 173 mila euro dalla Regione Campania

La Regione Campania finanzia il Piano di Assestamento Forestale del comune di Giffoni Valle Piana. Ai sensi del PSR Campania 2014-2020, in attuazione del Bando emanato con DRD n.33 del 18/07/2017 per la Tipologia di Intervento 8.5.1. “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilenza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, il comune di Giffoni Valle Piana è stato indicato beneficiario della somma di circa 173mila euro.

Il progetto, portato avanti con forza dall’Assessore esterno con delega al patrimonio boschivo, Diego Faino, con il supporto del consigliere Maria Volpe, permetterà dunque di poter redigere un piano di gestione dei boschi sull’intero territorio comunale.

“Un nuovo grande successo per la nostra Città”, il commento del Sindaco Antonio Giuliano. “Desidero ringraziare in primis l’assessore Diego Faino oltre che il consigliere Maria Volpe che tanto si sono prodigati per la realizzazione di questo progetto di cui oggi l’intera Città di Giffoni ne raccoglie i frutti”.

“Sono orgoglioso di poter condividere questo importante risultato raggiunto – ha dichiarato l’assessore Diego Faino -. La fase preliminare è stata valutata positivamente dalla Regione Campania e finanziata adesso, a lavoro per il piano operativo”.