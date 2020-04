Giffoni Valle Piana: riapre l'ufficio postale di Curti La decisione del primo cittadino

“Lunedì riaprirà l’ufficio postale di Curti”. Questa la decisione del sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano, che ha annunciato ai cittadini la pronta riapertura del punto sito in via Umberto Linguiti.

I servizi verranno riattivati dal prossimo lunedì 20 aprile, con servizi al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45. L’ufficio era stato chiuso in seguito alle disposizioni anti-coronavirus determinate da Poste Italiane, tenendo conto della tutela della salute dei propri lavoratori e dei cittadini.

Nei giorni scorsi, nell’ufficio centrale di via Vignadonica erano stati registrati continui affollamento e l’impossibilità di garantire le misure di contenimento legate all’emergenza “Coronavirus”. Una situazione di pericolo che ha spinto il sindaco Giuliano a chiedere più volte con forza la riapertura dell’ufficio postale di Curti ottenendo nelle scorse ore risposta positiva.

“Si tratta di una vittoria per garantire la sicurezza e la prevenzione dell’intera comunità. Nei giorni scorsi avevo chiesto con forza chiesto con forza più volte la riapertura dell’Ufficio Postale di Curti manifestando la mia paura per la salute dei concittadini. Tutto questo permetterà ai cittadini delle frazioni superiori di poter effettuare le operazioni essenziali ed indifferibili, evitando così pericolosi assembramenti negli uffici centrali di via Vignadonica”. Afferma il primo cittadino.