Un 43enne muore a Londra di Covid-19: "Lo hanno ammazzato" Giffoni piange la morte di Lucio Truono. Rispedito a casa dall'ospedale senza controlli

Una vicenda dai contorni inquietanti e tragici, finita nel peggiore dei modi. Giffoni Valle Piana piange per la scomparsa di Lucio Truono, 43 anni, residente da un po' di tempo a Londra. Appassionato di musica, stando al racconto degli amici con cui si teneva in costante contatto whatsapp, Truono la settimana scorsa era andato in ospedale con febbre alta.

I medici londinesi però, dopo un breve controllo, lo hanno fatto tornare a casa. Ma le sue condizioni di salute sono andate peggiorando con il passare dei giorni, fino al tragico epilogo: dopo diverse ore di silenzio e assenza dai social, alcuni amici giffonesi del 43enne hanno fatto scattare l'allarme. Non avendo nessuna risposta dall'abitazione, i poliziotti sono entrati con la forza: all'interno c'era Lucio Truono, ormai senza vita.

"Una fine ancora piu incredibile perché recatosi in un ospedale londinese, i sanitari lo hanno rispedito a casa senza i controlli dovuti. Sono fortemente infuriato e senza parole per come la sanità inglese abbia commesso questo crimine - il durissimo atto d'accusa di Claudio Gubitosi, patron del festival internazionale del cinema per ragazzi di Giffoni -. Lucio è stato un mio collaboratore, un "giffoners" prima e poi entrato nel nostro team alla fine degli anni '90. Un pezzo di ragazzo alto, educatissimo, sempre attento e disponibile", le sue parole.