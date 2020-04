Il comune anticipa l'uscita parziale dal lockdown Ordinanza del sindaco di San Marzano sul Sarno, disposte le prime aperture

Il sindaco di San Marzano sul Sarno Cosimo Annunziata ha anticipato il ridimensionamento del lockdown nel comune dell'Agro. Disposte le prime aperture parziali sul suo territorio.

Nell'annunciare che tutti i concittadini risultati positivi al Covid 19 siano ora guariti e che non si segnalino altri casi ha disposto un'ordinanza con la quale verranno riaperti il cimitero comunale per un giorno e mezzo (il venerdì dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 14 alle 17; dalle 8 alle 13 il sabato mattina) e le pescherie (la domenica dalle ore 6 alle 14 , orario previsto anche per le edicole).

Il sindaco Annunziata ha inoltre ringraziato la cittadinanza di San Marzano per aver rispettato le norme anti contagio e per l'impegno dimostrato in queste settimane precisando che comunque i controlli non si fermano e auspicando tempi rapidi per un sicuro ritorno graduale alla riapertura di tutte le attività. Un segnale di speranza nella lotta al coronavirus che anticipa cosa i cittadini potranno aspettarsi per la fase due.