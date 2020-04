Attività chiuse il 25 aprile e il 1 maggio a Giffoni Il sindaco Antonio Giuliano ha disposto e firmato l'ordinanza

Il sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano ha emesso l’Ordinanza Sindacale n.20 in cui si dispone la chiusura di tutte le attività commerciali di generi alimentari e beni di prima necessità per le giornate di sabato 25 aprile e venerdì 1 maggio. Resteranno aperte solo le farmacie, le parafarmacie e le edicole per l’esclusiva vendita di quotidiani. Con riferimento all’obbligo di osservanza della chiusura festiva per le attività di rivendite di tabacchi, si precisa che possono restare in funzione e i distributori automatici posti all’esterno delle attività.

“Si tratta di una misura di contenimento necessaria, ripetuta dopo la straordinaria risposta avuta da tutti i concittadini nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell’Angelo – ha dichiarato il sindaco Antonio Giuliano -. Una decisione importante ma doverosa per evitare pericolosi assembramenti e bloccare gli spostamenti ingiustificati sull’intero territorio comunale. Bisogna scovare possibili furbetti volenterosi di mettere a repentaglio non solo la loro salute ma quella di tutta la comunità. Basterebbe infatti una minima disattenzione per vanificare i sacrifici fatti fino ad ora”.