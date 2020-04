Covid 19: screening di massa nei Picentini Nei prossimi giorni tamponi a dipendenti comunali, operatori ecologici, volontari

Il Comune di Giffoni Valle Piana e di Giffoni Sei Casali in sinergia per la definizione della Fase-2 dell’emergenza Coronavirus. I rispettivi sindaci Antonio Giuliano e Francesco Munno hanno incontrato il dottor Michele Falvella dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno per la programmazione di una giornata di screening volta a contrastare la diffusione del Covid-19 e per avere un quadro chiaro sulla situazione epidemiologica nella macro-area “delle due Giffoni”.

Pertanto, nei prossimi giorni, sarà possibile svolgere i tamponi orofaringei sulle seguenti categorie (amministratori, dipendenti comunali, agenti della Polizia Locale, operatori ecologici, volontari della Protezione Civile, volontari del 118 e Croce Rossa, membri di pubblica utilità: medici di base, pediatri, operatori sanitari, farmacisti, attività commerciali: titolari e dipendenti di supermarket, market, salumerie, tabacchi, banche, poste, autisti servizi pubblico locale e privati, le RSA con dipendenti e utenti e centri per disabili).

“Ci apprestiamo ad entrare nella seconda fase senza registrare alcun nuovo contagio e sempre con la massima attenzione per la tutela della salute pubblica – ha dichiarato il Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano -. Un risultato importante, raggiunto con il grande lavoro effettuato e grazie all’impegno e ai sacrifici della comunità giffonese. Tutto questo non deve essere vanificato da comportamenti irresponsabili che rischiano di compromettere quanto di buono fatto fino ad oggi. Fase-2 non significa “liberi tutti” ma è un momento in cui dovremo convivere con il virus e pertanto vi invito a rispettare le regole”.

“Attraverso questo screening gratuito - sottolinea il Primo Cittadino di Giffoni Sei Casali, Francesco Munno - vogliamo tutelare tutte quelle persone che durante questa emergenza sanitaria hanno continuato a lavorare a contatto con il pubblico. Voglio ricordare che l’intera Comunità di Giffoni Sei Casali ad oggi non ha registrato casi di positività, per cui voglio condividere le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, invitando tutti a non farsi prendere dal facile entusiasmo abbassando la guardia e vanificare gli sforzi fatti sinora”.