Autostrada A3, ultimata la pensilina allo svincolo di Angri Entro l'estate la chiusura di tre cantieri da 4 milioni, ma l'importo complessivo è di 52 milioni

Varata la pensilina della stazione all'ingresso dello svincolo di Angri dell'autostrada A3 Napoli-Salerno. Ultimati gli interventi dell'impresa incaricata dall'Anas. L’operazione - che rappresenta una delle fasi principali del programma dei lavori - è stata realizzata attraverso l’impiego di una gru e di due sollevatori ed ha visti impiegati numerosi operai.

Oltre a questi lavori, che rientrano nell’ambito della costruzione della stazione di esazione per l’ingresso all’autostrada A3 Napoli-Salerno, sono in fase di realizzazione anche l’impianto d’illuminazione sia dello svincolo sia della stazione che il completamento dei tratti terminali delle rampe di raccordo con l’autostrada. Le attività, riprese ieri così come da cronoprogramma Anas,procedono quindi a pieno regime per il completamento dei lavori entro la prossima estate.

L’importo complessivo dell’investimento per la realizzazione dei tre interventi citati è di circa 4 milioni di euro, che fanno parte di un bando complessivo di 52 milioni.