Furto tentato stabilimento Iasa, sindaco ringrazia carabinieri "Hanno sventato il colpo, presa di mira anche la Protezione Civile"

“Sento il dovere di ringraziare i carabinieri della locale stazione di Pellezzano, che insieme a un’altra pattuglia di militari dell’arma che fanno capo alla Compagnia di Mercato S. Severino, agli ordini del Maggiore Alessandro Cisternino, hanno sventato un furto all’interno dello stabilimento “IASA” di Pellezzano, dove viene eseguita la lavorazione del tonno”. Queste le parole del Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra a seguito del tentativo di reato compiuto la scorsa notte alla frazione di Cologna.

“Oltre allo stabilimento “IASA – ha specificato il Primo Cittadino – anche la sede della locale Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” è stata presa di mira dai malviventi. Il Presidente Agostino Napoli, ha provveduto a sporgere denuncia verso ignoti. E’ deplorevole l’atteggiamento di questi malviventi, soprattutto in un periodo molto delicato come quello che stiamo vivendo, nel quale, ognuno di noi, Istituzioni, Forze dell’Ordine, volontari della Protezione Civile e gli stessi cittadini, stanno compiendo ammirevoli sforzi per contrastare i disagi e le difficoltà che si stanno verificando. Venire a conoscenza di atti come questi evidenzia un indice di inciviltà, completamente fuori luogo e da condannare senza mezzi termini. La nostra reazione a simili vigliaccherie deve

essere quella di continuare a operare per il bene della comunità e a coltivare il buon senso e il rispetto delle regole, che rappresentano l’unica strada possibile per uscire da questa emergenza sanitaria”. Il sindaco, in ultimo, ha sottolineato il grande impegno delle forze dell’ordine,

che soprattutto in questi ultimi due mesi stanno mettendo in campo tutte le energie possibili per tutelare al meglio, non solo gli interessi della collettività, ma anche la salute pubblica, incrementando i posti di blocco per conoscere le ragioni degli spostamenti e monitorando il territorio anche in orari notturni.