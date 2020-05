Amalfi, per un mese sarà meno cara la sosta a pagamento Il nuovo piano del comune della Costiera in vista della ripresa della stagione turistica

La giunta comunale di Amalfi ha deliberato la modifica di alcune tariffe nei parcheggi pubblici a partire da lunedì 18 maggio, giorno in cui sarà nuovamente consentito effettuare spostamenti nell'ambito del territorio della Regione Campania. Provvedimenti, hanno fatto sapere da palazzo di città, che vanno nella direzione di recepire le istanze delle associazioni di categoria Fenial e Apca dopo i colloqui delle ultime settimane. Il provvedimento è valido fino al 18 giugno.

Il piano temporaneo prevede le seguenti tariffe orarie per la sosta delle auto dei non residenti:

Euro 2/h o frazione, presso garage Luna Rossa (invece della tariffa da Euro 3-4/h o frazione);

Euro 2/h o frazione, presso parcheggio della Berma Portuale (invece di Euro 3/h o frazione);

Euro 3/h o frazione, presso parcheggi di Piazza Flavio Gioia I e Darsena (invece di Euro 5/h);

Euro 3/h o frazione, presso parcheggi di Piazza Flavio Gioia II (invece di Euro 5/h) dalle ore 10:00 alle 00:00.

Per i residenti restano in vigore le agevolazioni - valide tutto l’anno - con la possibilità di parcheggiare a 50 centesimi l'ora (o frazione) presso Luna Rossa, Darsena e Berma Portuale. Allo stesso modo resta possibile parcheggiare a 50 centesimi l'ora o frazione indistintamente per residenti e non residenti presso Piazza Flavio Gioia II dalla mezzanotte alle 10 di mattina.

La giunta ha inoltre deliberato due ulteriori misure: quella di applicare in favore degli operai edili impiegati nei cantieri attivi ad Amalfi la medesima tariffa prevista per i residenti presso il parcheggio della Berma Portuale, esclusivamente dal lunedì al venerdì e sino a venerdì 12 giugno 2020 (incluso) e quella di consentire la possibilità di estendere gli abbonamenti per la sosta presso il garage Luna Rossa, riservati ai residenti che ne faranno richiesta e nel numero massimo di 60, al costo di 30 euro, sino a domenica 14 giugno 2020 (inclusa).