Nel salernitano celebrato il primo battesimo d'Italia A ricevere il sacramento il piccolo Gerardo

E' di Mercato San Severino, provincia di Salerno, il primo neonato che ha ricevuto il battesimo in Italia dopo la riapertura delle chiese, ferme per l'emergenza sanitaria da Covid 19. A specificarlo è proprio il padre, G.B., con un post sulla sua pagina Facebook.

Una cerimonia che ha rispettato, precisa, le norme anti contagio, celebrato solo il rito religioso senza messa e con la presenza esclusivamente dei genitori e del padrino.

“Avrei voluto festeggiare questo giorno con tutti i miei parenti e amici ma purtroppo con tutte le restrizioni che ci sono attualmente non mi è stato permesso.

Oggi Gerardo ha ricevuto il suo sacramento “il primo neonato in Italia che ha fatto il battesimo” Ringrazio di cuore Padre Marco che in accordo con il Vescovo e l’ordine Sacerdotale hanno reso possibile tutto ciò in cinque giorni …ne approfitto con questo post per dire a tutti che il battesimo di Gerardo sarà festeggiato appena ci sarà la possibilità”.