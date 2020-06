"Fino A Te" sbarca a Pellezzano Un centro commerciale digitale che connette servizi e persone per valorizzare il commercio locale

"Fino a Te" è il titolo dell’iniziativa digitale che si è sviluppata in Campania durante l’emergenza Covid-19, offrendo sostegno a persone e attività commerciali, soprattutto quelle piccole attività colpite più duramente dalla crisi.

L’idea, partita da Cava de' Tirreni grazie all’associazioneTerra Metelliana – Circolo Legambiente e, dopo aver raggiunto ottimi risultati coinvolgendo oltre 120 negozi e locali, si estenderà a partire da venerdì 5 giugno a Pellezzano, dove il Comune non ha esitato nel dare il proprio patrocinio morale all’iniziativa.

“In questo importante momento di ripresa - dichiara il primo cittadino di Pellezzano Francesco Morra - è necessario sostenere il commercio locale e, per questo motivo, abbiamo deciso di appoggiare il progetto Fino A Te che ha come finalità quella di valorizzare i protagonisti del commercio locale e offrire servizi digitali ai cittadini”.

Scopo primario del progetto è, infatti, quello di ridurre gli spostamenti degli utenti, che possono così richiedere prodotti e servizi a domicilio servendosi di un contatto diretto con l'attività commerciale scelta. Il cittadino, attraverso la piattaforma web www.finoate.it, può scegliere l'offerta più adatta alle proprie esigenze navigando tra le numerose categorie proposte. Sul portale è possibile trovare beni essenziali e di prima necessità, come gli alimentari, i grandi e piccoli supermercati, i surgelati o i negozi di articoli per la casa. Sono presenti anche le attività della ristorazione attrezzate per il food delivery come pizzerie, pub, bar e pasticcerie per ordinare il proprio pasto d’asporto. Inoltre, è possibile trovare negozi di bricolage, di arredamento, di telefonia ed elettronica. In questo modo Fino A Te intende instaurare una connessione tra le attività commerciali locali e la comunità di appartenenza, riducendo la distanza tra servizi e persone.

Tutti possono inserire gratuitamente, anche in maniera autonoma, la propria attività commerciale sul sito www.finoate.it, basta andare nell’area "Diventa un autore” e registrarsi. In alternativa, è sufficiente scrivere a info@finoate.it.

Il progetto Fino A Te ha anche una forte attenzione al sociale e lo dimostra l’iniziativa di solidarietà “Fino A Tavola”, partita lunedì a Cava de’ Tirreni che ha stimolato alcuni ristoratori a preparare cene calde che vengono consegnate dalla Croce Rossa Italiana a casa delle famiglie in difficoltà economica.

In occasione della conferenza stampa di giovedì 4 giugno 2020 alle ore 10:30 presso il Comune di Pellezzano, il sindaco Francesco Morra, l’Assessore Andrea Marino e il Presidente dell’associazione “Terra Metelliana” – Circolo Legambiente dott. Attilio Palumbo, presenteranno per la prima volta alcuni nuovi sviluppi del progetto e come questo impatterà anche sulle attività commerciali del territorio locale.