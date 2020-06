Pellezzano: restyling delle aree verdi attrezzate La soddisfazione del sindaco Francesco Morra

Tutto pronto per la riqualificazione delle aree verdi attrezzate presenti sul territorio comunale di Pellezzano. Gli interventi saranno realizzati in diverse frazioni del comune e riguarderanno la manutenzione straordinaria, la sostituzione con integrazione dei giochi e la sostituzione di elementi di arredo urbano.

“Tale intervento – spiega il sindaco di Pellezzano Francesco Morra - risponde alle esigenze della comunità locale nelle singole frazioni del Comune dove sono presenti queste aree verdi in molte parti vandalizzate e che necessitano di manutenzione. Intendiamo, come Amministrazione Comunale, riconsegnare alle famiglie e ai propri figli gli giusti spazi dover poter trascorrere il tempo libero in armonia e spensieratezza, soprattutto in questa fase di riappropriazione di quanto abbiamo perso a causa dell’emergenza sanitaria”.

La spesa complessiva per questi interventi è pari a 88.862,91 euro ed è finanziata con il reimpiego dei residui dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., assistiti da finanziamento regionale, dei quali è stata avanzata richiesta di devoluzione.

Di seguito la descrizione degli interventi da eseguire nelle varie frazioni del territorio:

Via Spirito Santo (Frazione Capriglia)

Completa rimozione dei giochi esistenti, rimozione delle panchine vandalizzate e sistemazione della pavimentazione esistente che in alcuni tratti presenta evidenti avvallamenti. Saranno installati: un gioco complesso composto da scala di risalita, scivolo, torretta con copertura, giochi aggiuntivi e collegamento della stessa con i giochi, una nuova altalena a due posti con sedile a tavoletta e sedile a cestello, completa di pavimentazione anti trauma, uno nuovo scivolo con scaletta posteriore ed un giochino a molla. Si prevede inoltre di installare 4 panchine con listelli in legno, 2 cestini per rifiuti ed una bacheca informativa;

Via Petraroia (Frazione Pellezzano)

Realizzazione di pavimentazione anti trauma da installare nell’area dell’altalena esistente, revisione e messa in funzione dei giochi presenti. Si prevede inoltre l’installazione di un gioco complesso composto da scale di risalita, scivoli, una torretta con copertura e collegamento della stessa con i giochi e 2 giochini a molla. Sono inoltre previste l’installazione di nuovi elementi di arredo urbano (4 panchine con listelli in legno, 2 cestini per rifiuti);

Via Eroi di Nassiriya (Frazione Coperchia)

Installazione di pavimentazione anti trauma per l’altalena esistente, l’installazione di un nuovo gioco a bilico e di un nuovo gioco a molla, l’installazione di cestini porta rifiuti ed una bacheca informativa. Si procederà anche alla manutenzione dell’altalena esistente e dei giochi a molla presenti all’interno dell’area riservata ai bambini;

Via Russo (Frazione Coperchia)

Realizzazione di un’area gioco con l’installazione di pavimentazione anti trauma da posizionare per l’altalena esistente, installazione di nuovi giochi a molla, installazione di un gioco a bilico, installazione di un’altalena per diversamente abili, installazione di un gioco complesso, installazione di nuove panchine, una griglia portabici, cestini porta rifiuti ed una bacheca informativa. Sarà inoltre necessario procedere alla manutenzione dei giochi esistenti che possono essere recuperati, ripristinare la pavimentazione esistente ove sconnessa e provvedere alla rimessa in funzione del fontanino presente;

Via Livatino (Frazione Coperchia)

Realizzazione di pavimentazione anti trauma per l’altalena esistente. Si prevede inoltre l’installazione di nuovi giochi (giochi a molla) e di un gioco complesso composto da scala di risalita e scivoli, una torretta con copertura e collegamento della stessa con i giochi. Saranno installati elementi di arredo urbano quali: 2 panchine con listelli in legno, 1 portabici con struttura metallica a 5 posti, 1 cestino per rifiuti, 1 bacheca informativa. Saranno invece rimossi tutti i giochi che non sarà possibile recuperare;

Via Aldo Moro (Frazione Cologna)

Installazione di: una nuova altalena a due posti con sedile a tavoletta e sedile a cestello, completa di pavimentazione anti trauma, 2 giochini a molla, un gioco complesso composto da scale di risalita, scivoli, una torretta con copertura e collegamento della stessa con i giochi, un nuovo bilico a due posti. Inoltre saranno installati: 4 panchine con listelli in legno, 4 cestini per rifiuti e una bacheca informativa;

Piazza Braga–Via San Bartolomeo (Frazione Capezzano)

Gli interventi di progetto prevedono l’installazione di: una nuova altalena a due posti con sedile a tavoletta e sedile a cestello, giochini a molla, un’altalena per diversamente abili, un gioco complesso composto da scale di risalita, scivoli, una torretta con copertura e collegamento della stessa con i giochi, un portabici con struttura metallica. Saranno inoltre installati elementi di arredo urbano e bacheca informativa. Nell’area comunale sovrastante si realizzerà un gioco con pavimentazione in resina e saranno installati tavoli in legno con panchine;

Via De Vita/Via Wenner (Rione Piombino - Frazione Capezzano)

Rimozione completa dei giochi presenti che risultano vandalizzati e non recuperabili e la sostituzione degli stessi con nuovi giochi. In particolare sarà installata una nuova altalena a due posti con sedile a tavoletta e sedile a cestello completa di pavimentazione anti trauma, un nuovo scivolo con scaletta posteriore, 2 giochi a molla ed un gioco a bilico. L’intervento prevede l’installazione di arredo urbano costituito da 2 panchine e 2 cestini per rifiuti;

Via della Quercia (frazione Capezzano)

Rimozione completa dei giochi presenti che risultano vandalizzati. Nell’area, anche in considerazione della sua posizione, si vuole realizzare un percorso con attrezzature per il fitness attraverso la realizzazione di un sentiero di allenamento che prevede l’installazione di 7 attrezzi: parallele, camminatore/pedalatore singolo, cross trainer, scaletta orizzontale, camminatore/pedalatore doppio, attrezzi per pettorali/dorsali, cyclette.