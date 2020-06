Pellezzano: c'è il bando per l'impianto polifunzionale La domanda potrà essere presentata entro e non oltre il 24 giugno

Tutto pronto per il bando di gara per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo polifunzionale in Pellezzano Capoluogo, che ospiterà gli sportivi per la pratica del gioco del tennis e del calcio a 5. L’affidamento avrà una durata di 5 anni e non è soggetto ad automatico rinnovo, che può avvenire solo per dichiarazione espressa della volontà dell’Amministrazione. L’ammontare complessivo dell’appalto per 5 anni è stabilito in € 20mila, stimando un canone pari a € 4mila all’anno.

Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese: alle manutenzioni ordinarie e straordinarie della struttura; alle pulizie periodiche sia degli spazi chiusi dei locali degli spogliatoi che delle aree estere; alla manutenzione e alla pulizia delle aree a verde; al pagamento delle utenze idriche, elettriche e di fornitura del gas metano a servizio del complesso; all’ottenimento preventivo di tutti i pareri, i nulla osta, autorizzazione e certificazioni propedeutici all’inizio dell’attività di gestione.

Sono ammessi alla partecipazione della gara di appalto: Società/Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione e Propaganda Sportiva riconosciuti dal CONI, Associazioni di discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali in forma singola, o cge intendano riunirsi o consorziarsi;

Organizzazioni di Volontariato;

Cittadini che dichiarano di volersi associare allo scopo di gestire l’impianto;

Associazioni e/o circoli anche non riconosciuti formalmente;

Persone giuridiche, con oggetto sociale compatibile con le attività previste nel bando

“Ci apprestiamo a pubblicare ancor prima dell’inaugurazione della nuova struttura il bando per l’assegnazione delle gestione dell’impianto sportivo polivalente di Pellezzano Capoluogo – ha dichiarato il sindaco Francesco Morra – un’opera che quando sarà completata offrirà la possibilità ai tanti giovani del nostro territorio di poter usufruire di un nuovo spazio di condivisione per la pratica del gioco del tennis e del calcio a 5. Un altro importante tassello che si unisce al mosaico delle opere strutturali e infrastrutturali presenti nella nostra agenda di Governo”.

La domanda di partecipazione al bando potrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del prossimo 24 giugno, indirizzando i plichi contenenti la documentazione necessaria a: Comune di Pellezzano – Piazza Municipio num. 1 – 84080 Pellezzano (SA). Per ulteriori informazioni circa la partecipazione al bando di gara collegarsi all’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Pellezzano.