Potenziare il servizio di neuropsichiatria infantile a Pagani La richiesta dei delegati di Cisl Fp dell'area nord dell'Asl di Salerno

Potenziare il servizio di neuropsichiatria infantile adl distretto di Pagani. La richesta arriva direttamente dai delegati Cisl Fp dell’Area Nord dell’ASL di Salerno Della Porta Alfonso, Fasolino Paolo e Grimaldi Vincenzo: “Troppe pratiche arretrate per la presenza di un solo specialista che da solo non riesce a valutare e validare le istanze in tempo utile, per cui si chiede un potenziamento del servizio attesa l’importanza delle attività espletate.

Molte pratiche - spiegano i delegati in una nota congiunta - subiscono rallentamenti non a causa degli operatori ma purtroppo perché le istanze da validare sono tante e non si riesce ad espletare le operazioni di valutazione delle istanze che per la maggior parte riguardano piani terapeutici riabilitativi e presidi per la maggior parte di pazienti fragili e in età evolutiva per cui sarebbe importante adeguare l’organico degli specialisti al fine di accelerare le procedure. Auspichiamo un autorevole intervento della direzione strategica, anche alla luce del fatto che il manager Iervolino si è mostrato sempre molto attento ai bisogni della comunità salernitana e si sta spendendo per il rilancio della sanità nella cittadina paganese, mortificata fino ad ora da precedenti strategie interne che nulla hanno fatto per i cittadini paganesi”.