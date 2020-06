Giornata di microchippatura dei cani a Pellezzano L'iniziativa nasce per combattere il fenomeno del randagismo

Il sindaco di Pellezzano Francesco Morra risponde positivamente all’appello lanciato dall’Unità Operativa Veterinaria 3 dell’Asl Salerno in merito alla problematica del randagismo e sulla proposta di effettuare “raduni” per consentire la microchippatura dei cani.

“Il fenomeno del randagismo – si legge in una nota dell’Asl – è una problematica di considerevole gravità ed una delle causa che la determina è senza dubbio la mancata microchippatura dei cani padronali e dei cani al seguito di allevatori di bovini e di ovi-caprini. Lo scrivente Servizio Veterinario propone di organizzare le “GIORNATE DI MICROCHIPPATURA” per la identificazione e la microchippatura dei cani. Tali operazione verrebbero effettuate congiuntamente a personale della Polizia Municipale e alla sig.ra Assunta Salvino, che risulta collaborare con il Comune per la problematica randagismo”.

“Abbiamo recepito la nota inviata al nostro Ente da parte dell’Unità Operativa Veterinaria dell’Asl Salerno – spiega il Primo Cittadino Morra–e a tal proposito abbiamo subito accolto l’invito dell’autorità competente a organizzare i raduni di microchippature per cani. Seguendo il crono programma indicato dall’Asl, prepareremo dei manifesti che affiggeremo sul territorio comunale per sensibilizzare la popolazione locale a questo problema, invitandoli ai raduni per eseguire la microchippatura dei propri amici a quattro zampe. Da parte dell’Amministrazione Comunale c’è il massimo impegno a voler contrastare il fenomeno del randagismo per evitare che possa diventare un disagio di carattere sociale e un rischio per la salute dei cittadini”.

Lo strumento che verrà utilizzato in fase di “raduni” è quello dell’anagrafe itinerante “porta a porta”, che rappresenta un metodo efficace per porre un freno al fenomeno del randagismo.

Il cronoprogramma prevede le seguenti giornate di microchippatura:

- SABATO 27 GIUGNO dalle ore 9.00 alle ore 13.00 alle frazioni di Coperchia e Capezzano;

- SABATO 5 LUGLIO dalle ore 9.00 alle ore 13.00 a Pellezzano Capoluogo e alla frazione Caproglia;

- SABATO 11 LUGLIO dalle ore 9.00 alle ore 13.00 alla frazione di Cologna