Estate Pellezzanese, al via le iscrizioni Ecco dove e come fare la domanda di partecipazione

Dal 1 al 31 luglio dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso il lido dell'Esercito a Salerno, si terrà l'Estate Pellezzanese 2020. Le iscrizioni al progetto sono destinate ai minori residenti nel Comune di Pellezzano tra i 6 e i 12 anni

Nel corso del progetto si terranno attività quali: attività di balneazione mare/piscina; intrattenimento; animazione e attività sportive con istruttori professionisti. E ancora, attività extra quali: giornata di divertimento all'Isola Verde Acqua Park, visita e attività in Fattoria Didattica, giornata presso un centro di equitazione.

Il trasporto è sempre incluso e ogni attività sarà svolta nel rispetto delle norme anti-contagio. Gli interessati potranno ritirare le domande di partecipazione presso l'ufficio URP del Comune di Pellezzano e dovranno versare una quota in base al reddito familiare certificato tramite ISEE.

"Un passo alla volta - ha dichiarato il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra - stiamo cercando di uscire da questa difficile condizione cui ci ha costretto l'emergenza sanitaria. L'Estate Pellezzanese è uno di quei progetti in favore della nostra Comunità, soprattutto per i nostri giovani, con il quale offrire momenti di svago e relax che possono contribuire a ritrovare la giusta serenità dopo un lungo periodo di disagio dovuto dal lockdown. Ringrazio l’assessore al ramo Annalaura Villari per l’impegno profuso alla buona riuscita del progetto”.

Le quote da versare sono così suddivise a seconda del valore ISEE: da € 0,00 a € 2000,00 - quota di partecipazione € 20,00; da € 2001,00 a € 5000,00 - quota di partecipazione € 30,00; da € 5001,00 a € 7500,00 - quota di partecipazione € 60,00; da € 7501,00 a € 10000,00 - quota di partecipazione € 80,00; oltre € 10000,00 - quota di partecipazione € 100,00.

La quota di partecipazione dovrà essere versata sul C.C. n° 18985846 con apposito bolletino postale allegando la ricevuta alla domanda. Le domande dovranno essere presentate presso l'ufficio URP del Comune dal 16-06-2020 al 26-06-2020.

Le domande sprovviste della documentazione richiesta o consegnate oltre la data indicata non saranno prese in considerazione alla fine della partecipazione al progetto in quanto non sarà possibile effettuare la copertura assicurativa per i minori.