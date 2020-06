Cava verso il voto, Forza Italia lancia la sfida a Servalli Palumbo saluta l'ingresso di Senatore e avverte: chi non sostiene Murolo è fuori dal partito

Dopo la pausa per il fermo sanitario a causa della pandemia da Covid, Forza Italia di Cava de’ Tirreni, unitamente alla coalizione di centrodestra, riparte per proporsi come alternativa all’attuale amministrazione della città metelliana. Lo fa sapere il commissario Fortunato Palumbo. "Nell’ambito della propria riorganizzazione sta componendo una lista, da proporre agli elettori cavesi, che abbia i giusti requisiti di professionalità e competenza per la guida della nostra città. In virtù di ciò ha accolto nelle proprie fila il consigliere comunale indipendente, Pasquale Senatore", spiegano dal partito.

"Forza Italia di Cava, nell’ambito delle forze di centrodestra che sostengono l'avvocato Marcello Murolo - ha sottolineato Palumbo - sta mettendo in campo un programma ambizioso, per venire incontro ai bisogni reali dei nostri concittadini. Sicuramente l’entrata in Forza Italia di Pasquale Senatore darà maggiore forza per rendere concreto ed operativo tale programma. Tengo a precisare - ha continuato Palumbo - che coloro che non si adeguano alla linea politica del nostro partito nel sostenere Murolo sono da considerarsi fuori dal partito”.

Non solo. "Forza Italia a Cava - ha inoltre commentato Palumbo - è un partito che ha riscosso sempre ottimi consensi, per la sua capacità di essere presente con la sua azione politica e vicina alle necessità della comunità cavese. Siamo pronti per giocare questa partita insieme a tutto il centrodestra cavese".

Non sono mancate le parole della new entry in casa azzurra: "Sono molto onorato e lusingato - ha affermato l'avvocato. Pasquale Senatore - per questa mia entrata in Forza Italia, partito che considero sempre essere stato nel mio alveo politico naturale. Spero, con tutto il partito ed i colleghi della lista, di giocare un ruolo importante che possa portarci alla vittoria. Non partecipiamo per una partita personale, ma lavoriamo per fare squadra".