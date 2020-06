Amalfi Mobilità seleziona 10 parcheggiatori Ecco i requisiti richiesti

Padronanza della lingue straniere e del codice della strada, capacità informatiche e conoscenza della storia amalfitana. E’ quello che si chiede ai concorrenti dell'avviso di selezione pubblica per parcheggiatori promosso da Amalfi Mobilità, la società in house del Comune, che prevede il reclutamento di dieci figure da impiegare a tempo indeterminato nel parcheggio in roccia Luna Rossa.

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta semplice, utilizzando, a pena di esclusione, lo schema allegato all’avviso (la documentazione è reperibile sul sito www.amalfimobilita.com ) e sottoscritta dal candidato con valore di autocertificazione.

La sottoscrizione della domanda di partecipazione, non soggetta ad autentica, dovrà pervenire entro le ore 12 del 20 luglio 2020 in busta chiusa indirizzata all'Amministratore Unico della Società Amalfi Mobilità, Comune di Amalfi, Piazza Municipio n° 6 CAP 84011, recante nome, cognome , indirizzo di residenza e la dicitura “Contiene Domanda di partecipazione a concorso pubblico a tempo indeterminato per “parcheggiatore”.

La consegna del plico potrà avvenire o manualmente presso il protocollo della sede società Amalfi Mobilità, a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento, o tramite invio all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) della Società: amministrazione@pec.amalfimobilita.com. In tal caso, occorre specificare nell'oggetto “Domanda di partecipazione a concorso pubblico a tempo indeterminato per parcheggiatore”. I messaggi inviati all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata saranno presi in carico solo se provenienti da soggetti a loro volta titolari di PEC. Tutti i candidati saranno ammessi al concorso con riserva di verifica del possesso dei requisiti, mentre gli elenchi relativi alle ammissioni e alle esclusioni, ai calendari delle prove d'esame, agli esiti delle prove ed ogni altra comunicazione inerente il concorso in argomento saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Amalfi e sul sito internet di Amalfi Mobilità. Per accedere ai posti in concorso sono previste due prove scritte e una prova orale.

Le prove scritte si svolgeranno: il 27 luglio 2020 alle ore 9:30 la prima prova scritta; il 3 agosto 2020 alle ore 9:30 la seconda prova scritta, mentre la prova orale è costituita da un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta.