Dall'arcidiocesi strumentazioni sanitarie per gli ospedali La consegna delle attrezzature per Cava de' Tirreni e Castiglione di Ravello

Questa mattina il sindaco Vincenzo Servalli ed il suo vice Armando Lamberti, hanno partecipato alla cerimonia di consegna di strumentazioni sanitarie da parte di monsignor Orazio Soricelli, presso il chiostro della basilica di Santa Maria dell’Olmo, agli ospedali di Cava de' Tirreni e del plesso di Castiglione di Ravello, donate dal clero dell’arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni.

"Il nostro modo per dire grazie - ha sottolineato l'arcivescovo Soricelli - a chi è stato, ed ancora lo è, in prima linea durante la pandemia e l'emergenza sanitaria".

Il sindaco Servalli ha annunciato che, allo stato, "la città è covid-free, non registrando nuovi casi positivi da diverse settimane e ricordano i 40 cittadini cavesi colpiti dal virus e soprattutto la ferita indelebile dei sei cavesi deceduti".

Nell'occasione la fascia tricolore ha consegnato una targa alla dirigente sanitaria dell'ospedale cavese Santa Maria dell’Olmo, Luciana Catena, "per la professionalità e l’abnegazione dimostrata alla guida del nostro storico ospedale civile, in particolare durante l’emergenza sanitaria covid 19, e per i servizi resi alla nostra Comunità", ed un'altra al dirigente dell’Unità operativa di prevenzione collettiva dell’Asl Salerno, Giovanni Baldi, "per l’instancabile ed insostituibile opera nell’affrontare con umanità e professionalità, l’emergenza sanitaria covid 19".