Riaprono altri due parchi giochi a Pellezzano e Cologna Inaugurazioni il 6 e 7 luglio

Dopo la riapertura al pubblico del parco giochi alla frazione Cologna di Pelezzanno in via Aldo Moro, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, dott. Francesco Morra, è lieta di annunciare altre due riaperture di spazi dedicati allo svago di bambini e ragazzi: quello dell’area attrezzata di via N. Russo alla frazione Coperchia, che verrà inaugurata lunedì 6 Luglio alle ore 19.30 e l’area attrezzata di Piazza G. Amendola alla frazione Capezzano, il cui taglio del nastro avverrà martedì 7 Luglio alle ore 20.00.

“Proseguono sul nostro territorio – ha detto il Primo Cittadino – le riaperture dei parchi giochi per favorire lo svago e il divertimento di bambini e ragazzi dopo il complicato periodo del lockdown. Poco alla volta e nel massimo rispetto del distanziamento sociale per contrastare l’attuale emergenza sanitaria, stiamo restituendo alla nostra comunità tutti gli spazi pubblici. L’augurio è che al più presto possano riaprire anche teatri, centri sociali e di aggregazione e gli impianti sportivi, per un graduale ritorno alla normalità, senza mai abbassare la guardia”.

Il restyling del parco di Coperchia ha previsto: l’installazione di nuovi giochi a molla, installazione di un gioco a bilico, installazione di un’altalena per diversamente abili, installazione di un gioco complesso, installazione di nuove panchine, una griglia portabici, cestini porta rifiuti ed una bacheca informativa. E’ stata inoltre eseguita la manutenzione dei giochi esistenti, ripristinata la pavimentazione esistente ove sconnessa e si è provveduto alla rimessa in funzione del fontanino presente.

Gli interventi a Capezzano ha previsto: la realizzazione di una nuova altalena a due posti con sedile a tavoletta e sedile a cestello, giochini a molla, un’altalena per diversamente abili, un gioco complesso composto da scale di risalita, scivoli, una torretta con copertura e collegamento della stessa con i giochi, un portabici con struttura metallica. Sono stati inoltre installati elementi di arredo urbano e bacheca informativa. Nell’area comunale sovrastante è stato realizzato un gioco con pavimentazione in resina e sono stati installati tavoli in legno con panchine

Le due aree attrezzate sono dotate di nuovi giochi per bambini e di altalene dedicate ai diversamente abili. La cittadinanza è invitata a partecipare. A seguito della cerimonia inaugurale seguirà anche un rinfresco.