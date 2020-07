Siglato l'accordo per l'attività a valenza riparativa L'accordo tra il comune di Pellezzano e l'ufficio distrettuale penale esterna di Salerno

Approvato a Pellezzano, con delibera di giunta num. 50 dello scorso 3 luglio, l’accordo di collaborazione per attività a valenza riparativa tra l’ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Salerno e il Comune di Pellezzano.

Tale attività si basa su una serie di iniziative, su base volontaria, che si caratterizzano come azioni consapevoli e “di significato” volte a riparare alla frattura dell’equilibrio sociale determinato da un reato, ossia che risultino specificamente attinenti al fatto delittuoso e al danno arrecato alla vittima o alla collettività.

Esse si configurano quali: spazi di adesione volontaria e partecipata ai percorsi di riparazione; opportunità di responsabilizzazione circa le conseguenze del reato nei confronti delle persone offese nella commissione di un reato; momenti qualificanti del percorso di recupero sociale; spazi di riflessione all’interno della comunità e dei servizi di giustizia.

“Abbiamo deciso di stipulare questo Accordo – ha spiegato il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra - perché crediamo che le attività presenti in questo programma riabilitativo siano finalizzare al concreto reinserimento sociale di persone in esecuzione di una misura o sanzione comunità, e in tale ottica, è giusto predisporre tali programmi o percorsi riabilitativi”.

Il presente accordo ha la durata di un anno ed acquista efficacia dalla data della sottoscrizione delle parti interessate al progetto. E’ da intendersi tacitamente rinnovato, di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti.