Pellezzano: nuova e-station per ricaricare veicoli elettrici Verrà attivata il prossimo 15 luglio

Verrà attivata il prossimo 15 Luglio una nuova stazione di energia elettrica per la ricarica dei veicoli che possiedono questo tipo di alimentazione.

"In ottica Smart City - dichiara il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra - l'obiettivo è quello di rendere il nostro territorio sempre più fruibile dal punto di vista della mobilità sostenibile. Ringraziamo la societò Selettra che gestisce i servizi di energia elettrica nel proprio ambito di competenza. Pellezzano punta sempre più alle energie rinnovabili anche in ottica del rispetto e delle sostenibilità ambientale in ottica futura".

La colonnina è stata installta a Coperchia in via Eroi di Nassiriya (adiacente Casa Dell’Acqua) è dotata di tutte le istruzioni per la ricarica dei veicoli e a breve sarà realizzata anche la segnaletica orizzontale con gli stalli oltre all’installazione di un’ulteriore colonnina in Piazza Municipio.