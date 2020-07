Videosorveglianza nell'area industriale di Cava, si parte In arrivo 7 nuove telecamere con rilevazione delle targhe per controllare gli accessi

Sono partiti stamattina i lavori di realizzazione della nuova rete di videosorveglianza finanziata dal Consorzio Area sviluppo industriale di Salerno a Cava de' Tirreni.

Il primo step prevede l’installazione di 7 nuove telecamere con rilevazione delle targhe per il controllo dei punti di accesso della zona industriale cavese, che si estende da via Gaudio Maiori a via Arti e Mestieri, nella parte nord del territorio comunale, per un importo di circa 250 mila euro, che vanno ad integrare la complessa rete di videosorveglianza di oltre 60 telecamere della polizia locale.

Erano presenti all’avvio del cantiere in via XXV Luglio, il sindaco Vincenzo Servalli, il presidente dell’Asi, Antonio Visconti, gli assessori Giovanni Del Vecchio e Nunzio Senatore, alcuni rappresentanti cavesi nel Consorzio Asi, che sono: Giuseppe Bisogno del comitato direttivo ed i consiglieri Vincenzo Altobello, Ilenia Savarese, Antonio Senatore, Maria Laura Trezza ed Emanuela Palladino.

"Avviamo questi lavori - le parole del sindaco Servalli - che sono la prima parte di un progetto più articolato, concertato con il consorzio Asi, e che prevede investimenti complessivi per oltre mezzo milione di euro per l’ampliamento della rete di videosorveglianza e centraline di controllo ambientali, a cui si aggiungeranno gli interventi di riqualificazione urbana previsti dalla copianificazione tra l’amministrazione e l’Asi nell’ambito del nuovo piano urbanistico comunale) che abbiamo recentemente approvato. Tutto questo dà il segno della concretezza della nostra azione amministrativa e dell’impegno che hanno profuso, giorno dopo giorno, i rappresentati della nostra città nell’ambito delle progettualità dell’Asi".