Vivibilità e sostenibilità,se ne parla al comune di Pellezzano L'incontro presso la Sala Consiliare

“Dalle Imprese al Territorio di Eccellenza. Vivibilità, sostenibilità, sviluppo”: questo il titolo dell’incontro dibattito che si terrà venerdì 17 Luglio, alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare “Aldo Moro” del Comune di Pellezzano. L’introduzione è affidata al Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra, che illustrerà ai partecipanti la partecipazione al Premio "Eccellenza Italiana" che ogni anno si tiene a Washington DC, collocando il Comune di Pellezzano tra le migliori amministrazioni a livello Nazionale.

Interverranno: Alfonso Andria, Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali – Ravello; Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente del Consiglio Generale della Fondazione “UniVerde”; Roberto Pellegrino, Editore di “The Map Report”; Lucia di Mauro, responsabile commerciale estero dell’azienda “IASA srl”; Carlo de Iuliis, Plant Manager di Cartesar, vicepresidente Nazionale di “Assocarta Confindustria”. Il dibattito verrà moderato dal prof. Massimo Lucidi, giornalista e ideatore del “Premio Eccellenza Italiana”.

Proprio in riferimento al Premio, il prof. Lucidi, nella sua qualità di giornalista economico, ha ideato questa iniziativa che da 7 anni vede coinvolte eminenti personalità di cittadinanza italiana e americana, che nel solco di una solida tradizione cercano nuove opportunità oltre oceano. A tal proposito, lo scorso mese di febbraio, presso l’ambasciata italiana a Monte Carlo (Principato di Monaco) Il Comune di Pellezzano ha ricevuto L’attestato di candidatura dall’On. Antonio Tasso, che vedrà concorrere l’Ente amministrato dal Sindaco Morraper il conferimento del prestigioso Premio, che si assegnerà a Washington DC nel prossimo autunno, emergenza sanitaria permettendo.

“La giornata di venerdì 17 presso il nostro Ente – spiega il Primo Cittadino – è stata organizzata per evidenziare il modo in cui, il nostro territorio, con la presenza di aziende che rappresentano un fiore all’occhiello a livello Nazionale ed Internazionale, quali Cartesar e Iasa, riesce a far emergere eccellenze imprenditoriali, che sono anche sinonimo di vivibilità, sostenibilità e sviluppo. Sento il dovere di ringraziare l’Editore “The Map Report”, il magazine interamente dedicato ai grandi temi dell’Innovazione e della Sostenibilità, collegato a doppio filo con Unesco e Onu, che curerà uno speciale su questa giornata, con contributi di varia natura”.

Nel corso della giornata, i relatori illustreranno, ciascuno per le proprie competenze, vari modelli di sviluppo e di sostenibilità nell’ambito del mondo imprenditoriale, interconnessi con gli interessi sociali.